Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entwendetes Fahrrad wiedererkannnt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine 22-jährige Frau aus Einbeck hat der Polizei am Dienstag, 28.07.2020, gegen 11.30 Uhr mitgeteilt, dass sie soeben ihr Fahrrad auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hubeweg wiedererkannt hat. Die junge Frau hatte das Rad Ende Juni als gestohlen gemeldet. Sie hatte es damals in der Schützenstraße verschlossen abgestellt. Die eingesetzte Funkstreife konnte auf dem Parkplatz neben dem Fahrrad auch den derzeitigen Benutzer ausfindig machen. Der 79 Jahre alte Einbecker gab an, dass er das Fahrrad an sich genommen hat, weil es mehrere Tage unverschlossen und herrenlos an einem Container in der Schützenstraße gestanden hat. Da er der Meinung war, es sollte entsorgt werden, hat er auch keinen Gedanken daran verschwendet, die Behörden über das aufgefundene Fahrrad zu unterrichten. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet. Das Fahrrad konnte der Eigentümerin übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell