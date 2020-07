Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorrang missachtet, eine leicht verletzte Person

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 66 Jahre alter Pkw-Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Dienstag, 28.07.2020, gegen 16.30 Uhr in Hullersen die Ortsdurchfahrt in Richtung Holtensen. In Höhe der abknickenden Vorfahrt kurz vorm Ortsausgang wollte er nach links in die Straße Am Linnenplack abbiegen und übersah hierbei den Pkw einer aus Richtung Holtensen kommenden 42-jährigen Einbeckerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau leicht verletzt und dem Bürgerspital zugeführt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4000,- Euro.

