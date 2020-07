Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeche nicht bezahlt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag, 28.07.2020, wurde der Polizei gegen 23.15 Uhr aus einer Gaststätte am Marktplatz gemeldet, dass ein Gast die Räumlichkeiten verlassen hat, ohne seine Zeche zu bezahlen. Der alkoholisierte Mann, ein 53 Jahre alter Einbecker, konnte von der eingesetzten Funkstreife noch auf dem Marktplatz urinierender Weise festgestellt werden. Ihn erwartet nun neben einer Strafanzeige wegen Betrugs noch ein Ordnungswidrgikeitenverfahren wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell