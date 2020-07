Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße/Einmündung Fliederstraße, Dienstag, 28.07.2020, 17.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Dienstagabend kam es in der Göttinger Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem anfahrenden Pkw. Ein 52-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw Audi die Fliederstraße in Richtung Göttinger Straße. Beim Rechtsabbiegen übersah er die in falscher Fahrtrichtung fahrende Radfahrerin, die den Fuß-/Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Die 21-jährige Northeimerin stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem anfahrenden Audi und zog sich dabei leichte Prellungen zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell