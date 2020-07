Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B3 zwischen Kuventhal und Einbeck, Dienstag, 28.07.20, 16.40 Uhr

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 28.07.20, 16.40 Uhr befuhr ein 59-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Eime im Landkreis Hildesheim mit seinem Pkw VW Tiguan die B3 aus Rtg. Northeim kommend in Richtung Kuventhal. In Höhe des Parkplatzes Kuventhal erlitt der Kraftfahrzeugführer einen Schwächeanfall und verlor die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw, VW Golf eines 32-jährigen Einbeckers, der seinerseits noch versuchte auszuweichen. Beide Kraftfahrzeugführer zogen sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 18.000,- EUR

