Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Geräteschuppen und Rohbau ++ betrunken am Steuer ++ auf der Autobahn überschlagen ++ illegale Müllentsorgung

Cuxhaven (ots)

Gartengeräte entwendet

Schiffdorf/Spaden. Gleich in zwei Geräteschuppen wurde in Spaden in der Zeit von Montag- bis Mittwochnachmittag eingebrochen. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Türen der Gerätehäuser in der Nordstraße und im Lindenweg auf und entwendeten Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von einigen tausend Euro.

++++++

Einbruch in Rohbau

Beverstedt. In der Zeit von Montagnachmittag bis Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in ein noch im Rohbau stehendes Einfamilienhaus in Bokel eingebrochen. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro.

++++++

Betrunken am Steuer

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven hat am Donnerstagabend einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann gegen 23 Uhr auf der Hauptstraße in Altenwalde. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem 24-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

++++++

Auf der Autobahn überschlagen

Wurster Nordseeküste/A27: Für einen 20-jährigen Fahranfänger endete ein Unfall gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr einigermaßen glimpflich. Der junge Mann war mit seinem PKW auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts in den Seitenraum. Der Fahranfänger lenkte so heftig gegen, dass der PKW über die Autobahn bis gegen die Mittelschutzplanke und wieder zurück in den rechten Seitenraum schleuderte. Hier überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden.

++++++

Illegale Müllentsorgung

Cuxhaven/Oxstedt. In der Zeit vom 17.03.21 bis zum 18.03.2021 wurde im Cuxhavener Ortsteil Oxstedt, Neuer Oxter Weg, illegal Müll entsorgt. Der Neue Oxter Weg befindet sich hinter der Golfanlage Hohe Klingt. An der Einfahrt zur Streuobstwiese wurden diverse Reifen, Kabel, ein Autositz, Skier, eine Stereoanlage, zwei leere Ölbehälter und andere Gegenstände abgelegt. Der Müll muss mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem Anhänger transportiert worden sein. Der Müll musste durch die Stadt Cuxhaven auf eigene Kosten entfernt werden. Da in dem Bereich viele Personen spazieren gehen, werden Zeugen gesucht, die eventuell verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Zeugen können sich bei der Polizeistation Altenwalde unter 04723-500360 oder der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 melden.

++++++

