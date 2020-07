Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 4. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Handydiebstahl

Am 03.07.2020, gegen 15.50 Uhr, legte eine 21jährige Kundin in einem Geschäft Am Rodeland in Wolfenbüttel beim Beladen des Transportbandes an der Kasse ihr Handy neben die Ware ebenfalls auf das Band. In einem unbeobachteten Augenblick entwendete vermutlich eine unbekannte Täterin das Handy der Marke Apple IPhone 6 im Wert von ca. 300,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr kam es Freitagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel. Eine 23jährige Führerin eines PKW Golf musste ihr Fz verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender 60jähriger Peugeot-Fahrer konnte rechtzeitig dahinter anhalten, eine hinter diesem fahrende 45jährige Ford-Fahrerin konnte aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht rechtzeitig halten und fuhr dem Peugeot hinten auf. Unmittelbar danach fuhr noch eine 24jährige Skoda-Fahrerin auf den Ford auf und schob diesen auf den Peugeot und den VW. Die 24jährige wurde mit Kreislaufproblemen und leichten Schmerzen dem KH Wolfenbüttel zugeführt. Zu schwereren Verletzungen war es vermutlich aufgrund der Auslösung der Airbags nicht gekommen. Die schwangere Führerin des Ford wurde vorsorglich zur Beobachtung ebenfalls dem KH Wolfenbüttel zugeführt. Der Skoda und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die Verursacher wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrenn eingeleitet

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell