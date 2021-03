Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Die Polizeiinspektion Cuxhaven nimmt am Aktionstag "Demokratie Leben!" teil

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Heute, am 18.03.2021, findet bundesweit der Aktionstag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend "Demokratie Leben!" statt. Auch die Polizeiinspektion Cuxhaven beteiligt sich an der Aktion, um auf Alltagsrassismus und Vorurteile aufmerksam zu machen.

"Gerade die Polizei trägt gesamtgesellschaftlich eine große Verantwortung und wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Die hier in den Vordergrund gestellten Themen - Rassismus und Vorurteile - haben keinen Platz in der Polizei. Deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen unsere Strategiepaten:innen bei ihrer Arbeit zu unterstützen." - kommentiert Kriminaldirektor Arne Schmidt, Leiter der PI Cuxhaven, die Aktion.

Um Bürgerinnen und Bürger auf den Aktionstag aufmerksam zu machen, haben Britta Schumann und Thomas Wittig, Strategiepaten "Polizeischutz für die Demokratie" der PI Cuxhaven, zusammen mit Arne Schmidt ein Bodenposter vor dem Eingangsbereich des Dienstgebäudes geklebt. Wer in das Dienstgebäude der Polizei Cuxhaven möchte, muss nun über das Poster gehen. In signalgelber Farbe und mit dem deutlich sichtbaren Slogan "ZU VIELE GEHEN EINFACH ÜBER MICH HINWEG" wird der Versuch unternommen, Besucher:innen auf diese sensible Thematik hinzuweisen und zum Nachdenken anzuregen.

"Alltagsrassismus hat viele Gesichter und beginnt oft in kleinen, manchmal sogar unbewussten Dingen. Die Ursache ist allzu oft die Gleiche - Menschen werden in "Schubladen" einsortiert. Das stereotype Denken, mit dem Menschen nach Ethnien, nationaler Herkunft oder religiöser Ausrichtung einsortiert werden, ist häufig negativ und mit Vorurteilen behaftet." - gibt Britta Schumann zu bedenken.

"Jeder von uns hat Vorurteile. Es ist das Bewusstsein dafür und die Auseinandersetzung mit genau diesen eigenen Ressentiments, auf die wir hinweisen wollen. Nur so können wir eine Verhaltensänderung erreichen und unser Zusammenleben für alle in der Gesellschaft verbessern." - fügt Thomas Wittig hinzu.

Das Bodenposter wird noch einige Tage für genau diesen Effekt bei Besuchern:innen der PI Cuxhaven sorgen. Auch der Landkreis und die Stadt Cuxhaven nehmen an der Aktion teil.

