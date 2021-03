Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der A 27 +++ Verkehrsteilnehmer missachten Absperrung auf der A 27 +++ Kurioser Fall von Verkehrsunfallflucht in Drangstedt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/A 27. In der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.03.2021) stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine Unfallstelle im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen, in Fahrtrichtung Bremen, fest. Ein*e Unbekannte*r war vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden zwei Leitpfosten überfahren. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zum Unfallhergang und/oder zu beteiligten Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) entgegen.

Bremerhaven/A 27. Am Montagnachmittag (15.03.2021), gegen 15 Uhr, kam es in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit Anhänger nach links von der Fahrbahn abkam. Aufgrund von umfangreichen Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Absperrung wurde von über zwanzig Verkehrsteilnehmern*innen missachtet und passiert. Gegen diese wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwei Verkehrsteilnehmer überfuhren beim Passieren der Absperrung polizeiliches Sicherungsmaterial. Ein 36-jähriger Bremerhavener gab sich anschließend zu erkennen, aber ein*e Verkehrsteilnehmer*in entfernte sich, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Geestland (04743-9280).

Geestland/Drangstedt. Am Montagmorgen (15.03.2021), gegen 06:20 Uhr, ereignete sich auf der Hafenstraße in Drangstedt ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zweier Pkw kam. Beide Verkehrsteilnehmer drehten anschließend, um den jeweils anderen Beteiligten anzutreffen. Bei dem Versuch übersahen sie sich allerdings gegenseitig. Der 49-jährige Geestländer mit seinem KIA verblieb vor Ort und alarmierte die Polizei. Der 45-jährige Geestländer entfernte sich mit seinem Mercedes-Benz vom Unfallort und suchte später eine Polizeidienststelle auf. Damit verstieß er gegen seine Wartepflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall. Ein entsprechendes Strafverfahren war bereits eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell