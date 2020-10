POL-FR: Waldkirch: Brennendes Auto

Polizeipräsidium Freiburg

Am späten Dienstagabend stellte ein Mann in einem Waldkircher Stadtteil auf der Heimfahrt fest, dass sein Auto Motorstörungen hatte. Im Weiteren drang Rauch und später auch Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeuges. Trotzdem fuhr er noch die letzten Meter weiter nach Hause. Bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr, versuchte der Wagenbesitzer geistesgegenwärtig das Feuer mit seinem Gartenschlauch in Grenzen zu halten. An dem älteren Wagen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

