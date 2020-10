Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Roller rutscht in Gegenverkehr - Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 06.10.2020, gegen 07:20 Uhr, hat in Laufenburg in der Hauptstraße ein Rollerfahrer bei Regen die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war gestürzt. Der Roller rutschte in ein entgegenkommendes Pick-Up. Der 16-jährige Rollerfahrer zog sich eine Schürfwunde am Bein zu. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 1500 Euro. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, besitzt der Rollerfahrer nur eine Mofaprüfbescheinigung. Für das Führen des Rollers wäre allerdings eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen.

