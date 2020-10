Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Am 06.10.2020, gegen 11.45 Uhr, ereignete sich in Neuenburg, auf der Hans-Buck-Straße, Höhe der Firma Rheinmetall, ein Verkehrsunfall. Ein weißer Sprinter war auf ein Wohnmobil aufgefahren, im Anschluss ging der weiße Sprinter flüchtig.

Zuvor kam es vermutlich zu einem kleinen Disput zwischen diesen beiden Fahrzeugführern. Das Wohnmobil fuhr zunächst von einem Parkplatz auf die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Süden auf. Der Fahrer des Sprinters fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Norden auf der Gottlieb-Daimler-Straße. Möglicherweise fühlte sich der Fahrer des Sprinters durch das Einfahren behindert, wendete unmittelbar darauf sein Fahrzeug und folgte dem Wohnmobil mit hoher Geschwindigkeit. Während der Fahrer des Wohnmobils am Fahrbahnrand anhielt, um dem ihm folgenden Sprinter das Überholen zu ermöglichen, reagierte dieser offenbar zu spät und fuhr dem Wohnmobil auf.

Anschließend habe der Sprinter noch kurz auf Höhe des Wohnmobils verlangsamt. Der Fahrer habe hier den Wohnmobilfahrer in französischer Sprache angebrüllt, unmittelbar darauf fuhr er weiter und wendete sein Fahrzeug erneut. Der Wohnmobilfahrer versuchte noch, dem Sprinter mit seinem Fahrzeug den Weg zu versperren, was allerdings misslang. Der Sprinter konnte über eine Grünfläche ausweichen und setzte seine Fahrt auf der Rudolf-Diesel-Straße fort. Letztlich wurde er im Bereich Basler Straße/L 134 aus den Augen verloren.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. den vorangegangenen Geschehnissen sowie zu dem flüchtigen, weißen Sprinter machen können. Dieser müsste im Bereich der rechten Fahrzeugfront sowie dem rechten Außenspiegel beschädigt sein. Nach Angaben des Wohnmobilfahrers befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwei weitere, unbekannte PKW im Bereich der Unfallstelle, deren Insassen natürlich als Zeugen in Frage kommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mülheim unter der Tel.-Nr. 07631 / 1778-0 zu melden

FH / RM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg



Polizeirevier Müllheim

- Führungsgruppe -

Florian Hutter



Telefon: 07631/1788-153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell