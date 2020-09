Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter räumt Mitsubishi aus

Scheibe an Auto eingeschlagen

Ulm (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Marienstraße auf dem Parkplatz der Musikschule an einem grauen Mitsubishi die Scheibe an der Beifahrertür durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Dieser öffnete daraufhin das Handschuhfach und entwendete die sich dort befindliche Geldbörse mit dem gesamten Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 900 Euro. Die Heidenheimer Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 07321322432 entgegen.

