Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunkener wird in Kontrollstelle kontrolliert

52-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Am Samstag wurde gegen 22.30 Uhr durch die Biberacher Polizei im Bereich der Ehinger Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Es wurden diverse Fahrzeuge kontrolliert. Gegen 22.45 Uhr wurde der Suzuki eines 52-Jährigen in die Kontrollstelle gewinkt. Im Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Fahrer stand mehr als deutlich unter Alkohol. Er musste seinen Suzuki stehen lassen. Die Beamten ließen ihm in der Klinik Blut abnehmen und behielten seinen Führerschein ein. Der 52-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

