Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist belästig Frau - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Weststadt eine Frau belästigt.

Ulm (ots)

Gegen 23:55 Uhr befand sich die 37-Jährige am Ehinger Tor. Auf Höhe des Universum Centers wurde sie zunächst durch den Unbekannten unsittlich angesprochen. Die Frau lief zügig weiter, was den Mann jedoch nicht davon abhielt, ihr hinterher zu laufen. An der Kreuzung Beyerstraße / Römerstraße schloss er dann zu der Frau auf. Dabei hatte er mittlerweile seine Hose geöffnet. Er ging mit eindeutigen Bewegungen auf die Frau zu. Diese wusste sich zu helfen und versetzte ihm einen Tritt, der Wirkung zeigte. Der Exhibitionist folgte ihr nicht weiter, sondern flüchtete zurück in Richtung Stadtmitte. Die 37-Jährige beschreibt den Täter als etwa 60 Jahre alt, europäische Erscheinung, deutschsprachig, etwa 170cm groß, normale Statur. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine offene Jacke. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

