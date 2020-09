Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Jungen Roller Fahrer übersehen - Nur leichte Verletzungen erlitt zum Glück ein 15-jähriger Roller Fahrer bei einem Unfall am Samstagmittag im Kreis Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 12:00 Uhr befuhr der Junge mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße 3032 von Nattheim in Richtung Oggenhausen. Auf dieser Strecke wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen, was er ordnungsgemäß ankündigte. Eine 51-jährige VW Fahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt hinterher. Sie übersah, dass der 15-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und fuhr deshalb auf ihn auf. Der 15-Jährige wurde von seinem Roller geschleudert. Glücklicherweise erlitt er dabei nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort ambulant. Durch den Unfall entstand am Roller Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Am VW Touran der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf.

