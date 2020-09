Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Alkohol und Autofahren verträgt sich nicht

Nach einem Streit betrank sich ein junger Mann. Dann setzte er sich ins Auto und verursachte einen Unfall.

Ulm (ots)

Seinen Führerschein ist ein 43-Jähriger los, nachdem er betrunken einen Unfall verursachte. Er war am Samstag gegen 02.50 Uhr mit einem BMW auf der Birkenharder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nach dem Freibad kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überfuhr einen Metallpfosten, drückte eine Hecke auf ca. 10 Meter Länge nieder und prallte schließlich gegen einen Stapel Waschbetonplatten in einem Garten. Anwohner wurden durch den Krach aus dem Schlaf gerissen. Sie verständigten sofort die Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Fahrer an, dass er mit seiner Freundin Streit hatte. Aus Frust habe er eine Flasche Schnaps getrunken. Danach setzte er sich ans Steuer. Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto und den überfahrenen Sachen entstand aber ein Schaden von mindestens 13.500 Euro. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Pkw-Lenkers. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

