POL-UL: (BC) Kirchberg/Iller - Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Schwere Verletzungen erlitten die Insassen eines Pkw, als ihnen die Vorfahrt genommen wurde.

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 20.20 Uhr befuhr ein 55-Jähriger die Ortsstraße von Sinningen kommend in Richtung Balzheim. Als er nach links in eine Kreisstraße abbog, missachtete er die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Peugeotfahrers, der von der L260 kommend in Richtung Altenstadt/Iller unterwegs war. Der Nissan krachte in die Beifahrerseite des Peugeot. Der Fahrer des Peugeot und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Der Nissanfahrer wurde leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

