Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Verpuffung - Drei Verletzte ++ Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen ++ Auf der Flucht: Motorradfahrer verliert Kennzeichen ++ E-Bike gestohlen ++ Unfälle ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pumpe gestohlen

Verden. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einer Baustelle an der Karoline-Herschel-Straße eine Pumpe zur Grundwasserabsenkung gestohlen. Für den Abtransport der mehrere Hundert Kilogramm schweren Pumpe müssen die Diebe mit einem Lkw am Tatort gewesen sein. Die Polizei Verden (04231/8060) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Verpuffung - Drei Verletzte in Dörverden

Dörverden/Stedorf. Bei einer Verpuffung in einer Wohnung an der Stedorfer Bahnhofstraße wurden am Dienstag gegen 22 Uhr drei Personen verletzt. Die genaue Ursache für die Verpuffung ist noch unklar, sie steht jedoch im zeitlichen Zusammenhang mit Reparaturarbeiten eines 47-jährigen Hausbewohners an einem defekten Gasofen. Der Mann sowie eine 46-jährige Frau und ein 8-jähriges Kind konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Da sie Rauchgas eingeatmet hatten und der 47-Jährige zudem leichte Brandverletzungen erlitt, wurden sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. In der Wohnung brannten zwei Räume nahezu vollständig aus. Den eingesetzten Brandbekämpfern der Feuerwehr gelang es, die Flammen einzudämmen und den Brand letztlich zu löschen. Während der Löscharbeiten war es erforderlich, die Stedorfer Bahnhofstraße vollständig zu sperren. Das Haus gilt derzeit jedoch als nicht bewohnbar, der Sachschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Der Brandort wurde durch die Polizei Verden beschlagnahmt, weitere Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus.

Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen

Verden. Am Dienstagnachmittag war ein 14-jähriger Jugendlicher in Oyten mit einem Elektroroller unterwegs, einem elektrisch angetriebenen Tretroller, auch E-Scooter genannt. Im öffentlichen Straßenverkehr benutzt müssen diese Fahrzeuge jedoch zwingend versichert sein, entsprechend muss ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Da dies nicht der Fall war, muss sich der Junge nun wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, er wurde seinen Eltern übergeben.

Auf der Flucht vor der Polizei: Motorradfahrer verliert Kennzeichen

Kirchlinteln. Auf der Flucht vor der Polizei hat am Dienstagabend ein Motorradfahrer sein Kennzeichen verloren. Die Beamten bemerkten während einer Streifenfahrt zwischen Holtum-Geest und Walle einen Motorradfahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Daraufhin folgten sie dem Zweiradfahrer, der jedoch statt anzuhalten beschleunigte. In einem Waldweg knickte der Motorradfahrer vor den Augen der Beamten das Kennzeichen des Zweirades hoch, so dass ein Ablesen offenbar verhindert werden sollte. Dabei fiel das Kennzeichen jedoch aus der Halterung - und den Beamten direkt vor den Streifenwagen. Nun war es für die Beamten nicht mehr notwendig, dem Zweiradfahrer nachzueilen, da ausreichende Ermittlungsansätze vorliegen. Die Vorwürfe lauten unter anderem Kennzeichenmissbrauch, Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und Missachtung von Haltezeichen durch Polizeibeamte.

Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet

Achim/Uesen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr einen 38-jährigen Radfahrer an der Uesener Feldstraße (L156) angefahren und danach die Flucht ergriffen. Der Zweiradfahrer war bevorrechtigt auf dem Radweg der L156 unterwegs, als der Autofahrer aus der Straße Im Hufeisen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, so dass der Fahrradfahrer stürzte und dadurch leicht verletzt wurde. Der Autofahrer beging anschließend Unfallflucht, Hinweise zu ihm liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Zwei Verletzte nach Unfall

Verden. Auf dem Brunnenweg forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12:45 Uhr zwei verletzte Personen. Ein 84-jähriger Audi-Fahrer war auf dem Brunnenweg in Richtung Verden unterwegs, als ihm in Höhe einer Fahrbahnverengung eine 20-jährige VW-Fahrerin entgegenkam. Es kam aus unbekannten Gründen zu seinem Zusammenstoß beider Pkw, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Beide wurden in Rettungswagen versorgt, der Mann wurde letztlich in eine Klinik gefahren. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15000 Euro.

Traktor-Fahrer kollidiert mit Baum

Oyten/Schaphusen. Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, verletzte sich ein 33-jähriger Traktor-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße (L168). Der Mann war in Richtung Oyten unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt, Traktor und Baum wurden erheblich beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Achim stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Daraufhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Erheblicher Sachschaden auf der Brückenstraße

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße (L156) verursachte eine Autofahrerin am Mittwoch, gegen 1:30 Uhr nachts, erheblichen Sachschaden. Die 33-jährige Seat-Fahrerin war in Richtung Thedinghausen unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault kollidierte. Anschließend kam die Frau nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Carport und einen hier abgestellten Ford. Die 33-Jährige blieb unverletzt, der Schaden an Carport und den drei Autos beträgt rund 15000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

E-Bike gestohlen

Ritterhude. Am Montag stahlen unbekannte Täter ein E-Bike, dass an der Riesstraße abgestellt war. Zwischen 11:15 und 11:30 Uhr nahmen die Diebe das hochwertige motorunterstützte Fahrrad der Marke Katarga an sich und flüchteten damit unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter 04292/990760 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell