Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unfall in Eitze ++ Warnung vor Einschleichdieben/Zeugensuche ++ Radfahrer kollidieren auf Riesstraße ++ Streit um Corona-Regeln beim Einkauf: Frau tritt zu ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unfall in Eitze

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Walsroder Straße entstand am Montag gegen 12:30 Uhr hoher Sachschaden. Eine 60-jährige Mini-Fahrerin war hier aus Verden kommend in Richtung Walsrode unterwegs. Als sie abbremste, um nach links in die Schlesierstraße abzubiegen, reagierte eine dahinterfahrende gleichaltrige Toyota-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Beide Frauen blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie vom Unfallort abgeschleppt werden.

Polizei Achim warnt vor Einschleichdieben und sucht Zeugen

Achim. Unbekannte Täter haben am Montag Beute in Achim gemacht. Am Montagvormittag schlichen sie sich in ein Einfamilienhaus an der Freudenthalstraße ein. Sie drangen zwischen 10 und 11:30 Uhr durch eine unverschlossene Terrassentür unbemerkt in das Haus ein und suchten hier nach Wertgegenständen. Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld flüchteten sie anschließend vom Tatort. Nachmittags, zwischen 14:30 und 15:30 Uhr, schlichen sich ebenfalls Unbekannte durch eine Terrassentür eines Hauses an der Borsteler Hauptstraße ein, auch sie erbeuteten Schmuck. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei Achim warnt jedoch dringend davor, offene Haus- und Terrassentüren unbeaufsichtigt zu lassen, Einschleichdiebe nutzen dies sehr schnell aus. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Frau schleicht sich in Haus ein

Ottersberg. Eine Anwohnerin der Langen Straße wurde am Montag gegen 16:45 Uhr durch Geräusche aus dem Hausflur aufgeschreckt. Als sie nachschaute, traf sie auf eine Frau, die sich unberechtigt im Haus der Anwohnerin befand. Die Unbekannte behauptete, dass sie nach einem entlaufenen Haustier schaue, dann lief die Frau ohne Beute fluchtartig davon. Die Polizeistation Ottersberg (Telefon 04205/8604) hat Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen und bittet gleichzeitig darum, offene Haus- und Terrassentüren nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Außerdem erhoffen sich die Beamten Hinweise zur verdächtigen Frau, bei der es sich um eine etwa 40-jährige, etwa 160 cm große und korpulente Person handeln soll, die sommerlich gekleidet war.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer kollidieren auf Riesstraße

Ritterhude. Auf der Riesstraße (L151) kam es am Montag gegen 17 Uhr zu einer Kollision zweier Radfahrer. Sie kamen sich hier auf dem Radweg entgegen, dabei berührten sie sich leicht, woraufhin ein Beteiligter, ein 73-jähriger Radfahrer, zu Boden stürzte und sich dadurch Verletzungen zuzog. Sein unbekannter Unfallgegner, der zuvor entgegen der zulässigen Fahrtrichtung auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war, setzte seine Fahrt fort und beging Unfallflucht. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen auffällig großen, etwa 50 Jahre alten Mann mit dunkler Bekleidung und schwarzem Fahrrad handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/990760 entgegen.

Streit um Corona-Regeln beim Einkauf: Frau tritt zu

Osterholz-Scharmbeck. Nachdem ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes Am Pumpelberg am Montag gegen 16:30 Uhr eine 64-jährige Kundin darauf aufmerksam machte, dass sie vor Betreten des Geschäfts einen Einkaufswagen nehmen müsse, wurde die Frau aggressiv und trat bisherigen Ermittlungen zufolge mehrfach auf den 34-Jährigen ein, außerdem schlug sie ihm eine leere PET-Kiste auf den Kopf des Mannes. Der Mitarbeiter blieb bei der Attacke unverletzt. Die herbeigerufenen Beamten des Polizeikommissariats Osterholz leiteten gegen die Frau, gegen die nun ein Hausverbot ausgesprochen wurde, ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell