Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Bauschutt verloren

Da ein Fahrzeugführer seine Ladung nicht sicherte, wurde der hinter ihm fahrende Verkehr geschädigt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 15.55 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Chrysler und einem dahinter angebrachten Anhänger von Eybach in Richtung Geislingen. Auf dem Anhänger hatte der Mann Bauschutt geladen, aber nicht gesichert. Durch den Fahrtwind wurde ein Teil des Bauschutts aufgewirbelt und fiel auf die Fahrbahn. Eine direkt dahinter fahrende 48-jährige Frau konnte dem Bauschutt nicht mehr ausweichen weshalb ihr Citroen beschädigt wurde. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Frau konnte den Mann ein Stück weiter anhalten und ihn auf die verlorene Ladung und den entstandenen Schaden aufmerksam machen. Die Polizei Geislingen sucht nun nach weiteren Autofahrern, die durch den Bauschutt einen Schaden erlitten haben. Diese können sich unter Tel. 07331/93270 melden.

