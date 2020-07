Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Pinker Flamingo gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Eine pinke Flamingo-Kunststofffigur wurde in der Nacht zum Freitag, 31.07.2020, in Jestetten entwendet. Brachial schlugen die Diebe den Standfuß ab, um die gesicherte Figur stehlen zu können. Der Flamingo ist pink, ca. zwei Meter hoch und hat einen Wert von 1400 Euro. Er stand vor einer Praxis in der Bahnhofstraße. Aufgrund den bisherigen Ermittlungsergebnissen kommen drei junge Männer als Tatverdächtige in Betracht, die Tatzeit war gegen 03:30 Uhr. Hinweise zu den Tatverdächtigen und dem Verbleib des Flamingos nimmt der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234, entgegen.

