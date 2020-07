Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Weil am Rhein: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber - Polizei bittet um Hinweise" - Vermisster wohlauf

Freiburg (ots)

Der Vermisste ist wohlauf. Er meldete sich diese Woche persönlich bei der Polizei. Zeitweise hatte er sich bei Verwandten aufgehalten.

Meldung vom 08.07.2020:

Seit gestern Abend, 07.07.20, wird ein 58-jähriger Mann aus Weil am Rhein vermisst. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bei der Suche nach dem Vermissten war am Abend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die bisherigen Suchmaßnahmen, bei welchen zudem auch Spürhunde eingesetzt wurden, führten nicht zum Auffinden. Der Mann ist etwa 180cm groß und hat eine normale Statur mit kürzeren, angegrauten Haaren. Er soll eine schwarze Jacke, eine Jeans und braune Schuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln tragen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, und der Kriminaldauerdienst, Tel.07761 934-500, bitten um Hinweise.

