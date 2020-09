Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Schützenhaus

Ein Unbekannter brach in das Schützenhaus in Faurndau ein. Er flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei.

Am Freitag gegen 23.30 Uhr brach ein unbekannter Mann in das Schützenhaus in Faurndau ein, indem er die Kellertüre aufhebelte. Als er sich anschließend in dem Gebäude bewegte und weitere Türen aufbrach, löste die Alarmanlage aus. Ein Verantwortliche verständigte daraufhin die Polizei. Der Einbrecher war allerdings bereits geflüchtet, als diese am Tatort eintraf. Der Mann erbeutet Gegenstände im Wert von ca. 1.800 Euro und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen sicherte Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

