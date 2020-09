Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht in der Steinebacher Straße

Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 08.09.2020 hatte eine Verkehrsteilnehmerin zwischen 18 und 19 Uhr ihren Pkw ordnungsgemäß auf einem Parkplatz gegenüber einer Kleintierpraxis geparkt. Als sie zurückkam bemerkte sie, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, rückwärts gegen ihren Pkw gefahren war. Unfallverursachendes Fahrzeug könnte ein dunkelblauer, größerer Pkw gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

