Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stein von Ladung verloren, LKW gesucht

Höchstenbach (ots)

Am Dienstagvormittag, 08.09.2020, gegen 11:19 Uhr, befuhr ein weißer LKW, vermutlich Kipper, die B 413, Mündersbach in Richtung Höchstenbach. In dem dort befindlichen Waldstück verlor der LKW einen Stein, der in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW einschlug. Von dem LKW ist das Teilkennzeichen NR-D bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-95580, E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

