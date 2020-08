Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vor Polizei geflüchtet

Lahr (ots)

Nach dem Fluchtversuch eines 17 Jahre alten Rollerfahrers erwarten diesen nun mehrere Anzeigen. Der Heranwachsende konnte mit seinem Roller am Freitagfrüh gegen 01.15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Turmstraße entgegen der Fahrtrichtung in einem Baustellenbereich beobachtet werden. Er lenkte sein Zweirad mit zwei weiteren Soziussen, alle drei saßen dabei ohne Sturzhelm auf dem selben Fahrzeug. Die Beamten des Polizeireviers Lahr forderten den Fahrer kurz vor der Oberen Bergstraße zum Anhalten auf. Nachdem der Zweiradlenker alle Haltesignale der Beamten ignorierte, von der Emil-Gött-Straße in die Bertholdstraße einfuhr, fuhr sich das Fahrzeug im Auerbachweg fest. Alle drei Personen wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen. Nachdem beim Fahrzeuglenker Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest mit positivem Ergebnis durchgeführt. Nun erhält er unangenehme Post.

/ph

