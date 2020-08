Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit erfolgreich

Tatverdächtige nach Wohnwagendiebstahl festgenommen

Hügelsheim (ots)

Einen Ermittlungserfolg konnten Beamte des Polizeipostens Iffezheim in Zusammenarbeit mit ihren französischen Kollegen verbuchen. Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Südendstraße in Hügelsheim ein neuwertiger Wohnwagen im Wert von 25.000 Euro entwendet wurde, konnte dieser im Zuge der Ermittlungen südlich der Stadt Lyon in Frankreich aufgefunden werden. Neben der Sicherstellung des Wohnwagens gelang es den eingesetzten Kräften in Frankreich zudem, die dreisten Diebe festzunehmen. Ob diese als Verantwortliche für den Diebstahl eines weiteren Wohnanhängers der Marke Trigano Sterckeman in Betracht kommen, der sich in derselben Nacht in der Otfried-Preußler-Straße in Iffezheim ereignete, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Iffezheim unter der Telefonnummer 07229 2273 in Verbindung zu setzen.

