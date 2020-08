Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bei Diebstahl erwischt

Lahr (ots)

Zwei Mitarbeiterinnen eines Modegeschäfts enttarnten am Donnerstagnachmittag eine mutmaßliche Diebin und veranlassten diese so, die scheinbar zur Mitnahme gepackten Kleidungsstücke zurückzulassen. Die als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschriebene Frau mit dunklen Haaren und Dutt soll kurz vor 14:30 Uhr in dem Modehaus in der Kaiserstraße zuerst mit mehreren Kleidungsstücken in der Umkleidekabine verschwunden sein. Die Konfrontation mit zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts veranlasste die mit Jeanshemd und kurzen Jeanshosen bekleidete Frau offenbar dazu, die versteckte Kleidung zurückzulassen und im Anschluss zu flüchten. Weder die fußläufige Verfolgung der Damen, noch eine sofort eingeleitete Fahndung zweier Polizeistreifen führte zum gewünschten Erfolg. Hinweise auf die Unbekannte werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 von den Beamten des Polizeireviers Lahr entgegengenommen. /ma

