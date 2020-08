Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vom Pferd gestürzt - schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Eine Jugendliche ist am Donnerstagabend von einem Pferd gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnisse war das Mädchen kurz nach 21 Uhr alleine ausgeritten, sodass die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes noch andauern. Glücklicherweise ist das Pferd nach dem Unfall alleine zur Stallung zurückgekehrt, sodass sich Bekannte und Angehörige frühzeitig auf die Suche nach der Verletzten machen konnten. Parallel zu den Vorbereitungen einer groß angelegten Suchaktion durch Rettungskräfte konnte die Verunfallte gegen 21:45 Uhr am Rande eines Waldweges im Bereich des Sportgeländes am Büchenweg aufgefunden und medizinisch versorgt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

/wo

