Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach - Verkehrsunfall mit Rollerfahrer - Zeugenaufruf

Renchen (ots)

Nachdem ein Rollerfahrer am Donnerstagabend von Ulm kommend auf der Erlacher Straße unterwegs war, kam dem 48 Jahre alten Mann eigenen Angaben zufolge ein Autofahrer mittig auf der Fahrbahn entgegen. Das Ausweichmanöver des Zweirad-Lenkers führte offenbar kurz nach dem Ortseingang Erlach gegen 21:50 Uhr zum Sturz des Endvierzigers und zu schweren Verletzungen. Während der unbekannte Autofahrer ohne sich um den Gestürzten zu kümmern das Weite gesucht haben soll, begab sich der 48-Jährige zuerst nach Hause und wurde im Anschluss in die Klinik nach Offenburg gebracht. Nachdem ein Atemalkoholtest dem Zweiradfahrer einen Wert von über 1,4 Promille attestierte, dauern die Ermittlungen hierzu weiter an. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 entgegengenommen. /ma

