Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch

Zeugin sieht Täter an Terrassentür der Nachbarn

Rees-Millingen (ots)

Am Mittwoch (01. Juli 2020) um 14.00 Uhr sah eine Zeugin, wie zwei unbekannte Täter versuchten, die Terrassentür des benachbarten Einfamilienhauses an der Anholter Straße aufzuhebeln. Als die beiden Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Beute in Richtung Friedhof. Die Zeugin beschreibt den ersten Täter als ca. 40 Jahre alt, etwa 170cm groß mit kräftiger Statur. Der Mann hat eine Halbglatze, war dunkel gekleidet und trug rote Schuhe sowie einen grauen Mundschutz und dunkle Handschuhe. Der zweite Unbekannte war etwa 165cm groß und jünger als der andere Mann. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine khaki-farbene Hose sowie einen grauen Mundschutz. Außerdem hatte er einen grauen Regenschirm dabei. Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

