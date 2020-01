Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garagen und Schuppen aufgebrochen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Zwischen Sonntag, 12. Januar und Montag, 13. Januar, wurden in Wildenrath Am Schaagring zwei Holzschuppen aufgebrochen. Dabei beschädigten die Täter ein Fahrrad. An der Dingeichenstraße hebelten Unbekannte die Tür zu einer Garage auf und stahlen daraus ein Fahrrad mit Elektromotor. Eine weitere Garage an der Windbergstraße versuchten unbekannte Täter aufzubrechen, was jedoch misslang.

