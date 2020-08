Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Körperverletzung Platzverweise erteilt

Baden-Baden (ots)

Eine Feierlichkeit einer Gruppe alkoholisierter Jugendlicher wurde am frühen Freitagmorgen von Polizeibeamten aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung mit einem 70-Jährigen unterbunden. Die nächtliche Party im Herrengut störte offenbar zwei Anwohner, was sich in eine verbale Streitigkeit mit den jungen Heranwachsenden und einer Rangelei mit einem Anwohner entwickelte. Ein zweiter Anwohner entschied sich offenbar daraufhin, die Örtlichkeit vor dem Anwesen ebenfalls aufzusuchen. Daraufhin geriet er in einen Schlagabtausch mit einem der Teenager. Der 70-jährige Anwohner ging bei dem Gerangel zu Boden. Die zusätzlich gerufenen Kräfte eines Rettungswagens kümmerten sich um den am Boden Liegenden. Die mutmaßlichen Unruhestifter wurden dem Platz kurz nach 1 Uhr verwiesen. Unter anderem wegen Körperverletzung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell