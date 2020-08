Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl,Neumühl - Vollbremsung führt zu Verletzungen

Kehl (ots)

Die Vermeidung eines Zusammenstoßes und die hierdurch eingeleitete Vollbremsung eines Linienbusses führte am Donnerstagmittag zu Verletzungen einer 12-Jährigen. Der Lenker eines Lastwagens fuhr gegen 13:30 Uhr vom Zubringer der B28 kommend in Richtung Neumühl. Zeitgleich war ein Busfahrer von Kork in Richtung Neumühl unterwegs, als der Lkw-Fahrer im Kreuzungsbereich der verlängerten Elsässerstraße die Vorfahrt des Busfahrers missachtet haben soll. Die kollisionsverhindernde Bremsung führte allerdings dazu, dass eine 12-Jährige im Bus stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. /ma

