Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto beschädigt, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße zu etwa 3.000 Euro Sachschaden geführt. Ein noch unbekannter Toyota-Fahrer stieß dort gegen 16.20 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren auf den ordnungsgemäß in einer Parklücke einer Tiefgarage am Murgufer abgestellten Mercedes und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch zwei unbekannte Zeuginnen wurde der Zusammenstoß offenbar beobachtet. Sie werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell