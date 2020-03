Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerlastratschen und Kraftstoff geklaut

Lingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag haben bislang unbekannte Täter einen Werkzeugkasten und den Dieseltank eines Lkw aufgebrochen. Dieser war an der Straße Lenzfeld in Lingen geparkt. Die Täter entwendeten Schwerlastratschen und ca. 100 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

