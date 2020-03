Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, zwischen 18:00 und 05:06 Uhr, versucht in eine Bäckerei an der Comeniusstraße in Nordhorn einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

