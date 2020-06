Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Diebstähle aus Kraftfahrzeug in einer Nacht

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Theesen/ Jöllenbeck - Drei gleiche Vorgehensweisen zeigten unbekannte Diebe, als sie in der Nacht von Montag, 22.06.2020, auf Dienstag, 23.06.2020, in drei Fahrzeuge der Marke "BMW" eingebrochen sind. Bei allen drei Einbrüchen schlugen die Täter zwischen 19:30 und 10:00 Uhr eine Autoscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen.

Im Telgenbrink, Höhe der Malachitstraße, parkte ein 34-jähriger Bielefelder seinen "BMW" am Montagabend vor dem Wohnhaus ab. Als er sich am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug begab, bemerkte er, dass die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nicht nur das fest eingebaute Navigationsgerät, sondern auch das Lenkrad und beide Außenspiegel entwendeten die flüchtigen Diebe.

Eine ähnliche Situation spielte sich im Horstheider Weg in Höhe der Kerkbreede, ab. Dort erblickte ein 27-jähriger Bielefelder die beschädigte Seitenscheibe seines "BMW". Auch bei dieser Tat entwendeten die Diebe das eingebaute Navigationsgerät. Zusätzlich wurde das Bedienelement aus der Mittelkonsole demontiert und mitgenommen.

In der Köhlerstraße nahmen die dreisten Täter ein Lenkrad mit. Auch hier schlugen die Einbrecher die Seitenscheibe eines "BMW" ein, den der 26-jährige Bielefelder Eigentümer am Dienstagmorgen beschädigt vorfand.

Die Polizei appelliert an Sie: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen liegen, seien Sie wachsam und teilen Sie verdächtige Feststellungen schnellstmöglich dem Polizeinotruf 110 mit.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen und den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

