Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Sachbeschädigung an Linienbus gestellt

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Mitte - Am Montag, 22.06.2020, wurde ein Linienbus durch eine männliche Person beschädigt. Bei der Suche nach dem Täter konnte dieser durch die Polizei gestellt werden.

Um 17:38 Uhr fuhr ein Linienbus an der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe der Kavalleriestraße an, nachdem die dortige Ampel Grünlicht zeigte. Zeitgleich versuchte ein 43-jähriger Bielefelder die Straße noch vor dem Bus zu überqueren, sodass der Fahrer des Linienbusses stark abbremsen musste. Der Fußgänger wurde daraufhin aggressiv und schlug mit der Faust mehrfach gegen die Front- und Seitenscheiben des Busses. Dabei beschädigte er eine kleine Seitenscheibe, die zur Belüftung des Businnenraumes dient. Anschließend flüchtete die männliche Person vom Tatort. Zeugen lieferten der Polizei eine gute Personenbeschreibung. So konnte der Tatverdächtige bei der Suche kurze Zeit später durch eine Streifenwagenbesatzung in der Herbert-Hinnendahl-Straße angetroffen werden. Der 43-jährige verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten weiterhin verbal aggressiv, gestand die Straftat allerdings.

