Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoknacker benötigen nur wenige Minuten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide, Mitte, Brackwede - Am vergangenen Wochenende, 19.06.2020 bis 21.06.2020, kam es zu zahlreichen Diebstählen aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht.

In nur kurzer Zeit schlugen die Täter an der Seidenstickerstraße zu. Am Freitagnachmittag, zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr zerstörten sie die Glasscheibe an der Beifahrertür und entnahmen ein Mobiltelefon aus der Halterung. Der graue VW Golf stand auf einem Parkstreifen in der Nähe der Straße Am Wellbach.

Samstagfrüh, gegen 02:50 Uhr, wurde die Anwohnerin eines Firmengeländes an der Eckendorfer Straße durch die Alarmanlage eines Bullis aufgeschreckt. Sie konnte erkennen, dass ein Mann sich von dem Hof, in der Nähe der Straße Heeper Fichten, entfernte. Er war etwa 1,80 Meter groß und trug ein schwarzes T-Shirt, ein kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Außerdem hatte er einen dunklen Turnbeutel bei sich.

Während eine 62-jährige Bielefelderin sich gegen 19:00 Uhr auf einem Friedhof an der Brackweder Straße aufhielt, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und schlug die Scheibe der Beifahrertür ein. Er griff in den schwarzen VW Golf und erbeutete die Handtasche der Frau. Da sie augenblicklich zu dem Fahrzeug zurückkehrte, als sie ein lautes Geräusch hörte, konnte sie sehen, dass der Mann auf den Friedhof flüchtete. Er hatte schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Eine Suche der alarmierten Polizeibeamten nach dem Täter verlief negativ.

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, griffen Unbekannte in einen Ford Transit an der Bleichstraße, in der Nähe der Wilhelm-Bertelsman-Straße. Auch schlugen sie die Seitenscheibe ein. Im Fahrzeuginneren befand sich eine Tasche samt Tablet. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät, Wertgegenstände nicht im Fahrzeug zu belassen. Tätern reicht schon Ihre kurze Abwesenheit um zuzuschlagen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell