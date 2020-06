Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört das entwendete Herrenrad?

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Mitte - Während einer Verkehrskontrolle eines Radfahrers, am Montag, 22.06.2020, an der August-Bebel-Straße in Höhe des Kesselbrinks, stellten Polizeibeamte ein Herrenrad sicher. Der Tatverdächtige gab an, es vor ein paar Tagen "gefunden" zu haben.

Streifenbeamten fiel um 01:30 Uhr der 51-jährige Bielefelder auf, als dieser ein hochwertiges Herrenfahrrad schob. Der Tatverdächtigte war der Streifenwagenbesatzung bereits aus vergangenen Polizeieinsätzen hinlänglich als Fahrraddieb bekannt. Während der polizeilichen Kontrolle äußerte der Radfahrer, dass er das Fahrrad vor einigen Tagen am Bahnhof "gefunden" habe, aber nicht wüsste, wer der Eigentümer ist. Das schwarze Herrenrad der Marke "Bulls" wurde daraufhin durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Hinweise zu dem Eigentümer nimmt das Kriminalkommissariat 14 des Polizeipräsidiums Bielefeld unter folgender Telefonnummer entgegen: 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell