Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Identitätsdiebstahl: Unbekannte hacken E-Mail-Konto

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unbekannte haben Anfang dieser Woche das E-Mail-Konto eines 52-Jährigen geknackt, alle seine Kontaktdaten gestohlen und das Passwort geändert. Die Hacker nahmen daraufhin die "Identität" des 52-Jährigen an und täuschten mit einer nachricht an alle seine gespeicherten Kontaktadressen vor, dass er sich aktuell im Ausland befinde und dringend Bargeld benötige. Erst als der 52-Jährige durch Bekannte persönlich auf die Nachricht angesprochen wurde, fiel der Betrugsversuch auf. Der 52-Jährige konnte sich dann schon nicht mehr in seinen E-Mail-Account einloggen. Die Hacker änderten das Passwort. Ob die Täter mit der Masche bei einem der Angeschriebenen Erfolg hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wie sich herausstellte erhielt der 52-Jährige vor dem Hackerangriff eine gefälschte Nachricht seines E-Mail-Providers. Darin war er aufgefordert worden, das E-Mail-Passwort zu ändern. Der 52-Jährige folgte den Anweisungen, ohne zu ahnen, dass er auf eine sogenannte Phishing-Mail hereingefallen war. Auf einer gefälschten Internetseite gab er seine Login-Daten ein, die dann von den Hackern abgefischt wurden. So erhielten die Täter Zugang zum E-Mail-Account des 52-Jährigen.

Der Begriff "Phishing" setzt sich aus den englischen Begriffen "password" (deutsch: Passwort), "harvesting" (deutsch: Abernten) und "fishing" (deutsch: Fischen) zusammen.

Informationen rund ums Phishing und wie Sie sich besser davor schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de im Internet. |erf

