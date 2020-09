Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Betrunken Unfall verursacht - Betrunken hat ein 37-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall verursacht.

Gegen Mitternacht befuhr der Mann mit seinem VW Golf die Landesstraße 7301 von Göttingen nach Langenau. Kurz vor der Ortseinfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn prallte er gegen zwei Verkehrsschilder und kam anschließend auf der Kreuzung Kiesgräble quer zur Fahrbahn zum Stehen. Den Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte blieb der Grund des Unfalles nicht verborgen. Sie stellten sofort fest, dass der Unfallfahrer stark nach Alkohol roch. Ein Alkomattest bestätigte dies auch. Der 37-Jährige hatte in der Atemluft deutlich über 2 Promille. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an Ort und Stelle an die Polizisten übergeben. An seinem Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrszeichen kann noch nicht beziffert werden. Der Mann muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

