POL-UL: (UL) Ulm - Mutwillig Auto zerkratzt - Mit einem Schlüssel haben zwei 19-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ulmer Innenstadt willkürlich ein Auto zerkratzt.

Gegen 02:10 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Security Firma die zwei jungen Erwachsenen am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Ulmer Innenstadt. Dort trieben die beiden Männer ihr Unwesen und zerkratzten mutwillig einen dort abgestellten Volvo. Anschließend stiegen sie in einen wartenden VW Golf ein und flüchteten. Der Golf wurde von einer jungen Frau gefahren. Der aufmerksame Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte sofort die Polizei. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Den Beamten konnte der Zeuge auch eine Personenbeschreibung der beiden Täter sowie der Frau abgeben, die das Fahrzeug gefahren hatte. Die Polizisten trafen alle Beteiligten kurz nach der Tat an der Anschrift der Fahrerin an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Sachbeschädigung dauern derzeit noch an.

