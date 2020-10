Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen L114 - Unfallflucht mit Pkw- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen L114 - Samstagnacht, 03.10.2020, fuhr ein bislang unbekannter Pkw auf der L114 von Ihringen in Richtung Breisach. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit drei Obstbäumen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Pkw um einen Mercedes A-Klasse Baujahr: 09/2004-07/2008 gehandelt haben muss. Aufgrund der Spurenlage muss der Pkw vor allem an der Front erheblich beschädigt sein. Des Weiteren konnten Splitter der Seitenscheiben aufgefunden werden. Die Obstbäume wurden bei der Kollision vollständig umgefahren Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell