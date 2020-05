Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrerin verletzt

Bad Laasphe-Puerbach (ots)

Am Donnerstag (21.05.2020) kurz nach 14:00 Uhr zog sich eine Motorradfahrerin bei einem Sturz auf der Landstraße 903 schwere Verletzungen zu. Die 56-Jährige war mit ihrer Maschine von Richstein in Richtung Puderbach unterwegs. Vor einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers die Kontrolle und kam nach links von der Straße ab. Dort stürzte sie mehrere Meter eine Böschung hinab. Rettungskräfte verbrachten die schwerverletzte 56-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro. Die L903 war für rund 30 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle



Telefon: 0271 - 7099 1200

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell