Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in einen Elektronikfachmarkt - #polsiwi

Burbach (ots)

Ein Elektronikfachmarkt war das Ziel von unbekannten Tätern.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag (17.05.) auf Montag (18.05.) drangen noch Unbekannte in einen Elektronikfachmarkt an der Jägerstraße ein. Durch ein Rolltor gelangten sie in das Lager. Dort stahlen sie von einer Palette originalverpackte Laptops. Die Täter verschwanden durch einen Zaun auf das Gelände einer benachbarten Firma. Dort luden sie die Computer vermutlich in einen größeren Pkw, eventuell Kombi.

