Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Mit Schreckschusswaffe in den Friseursalon

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 28.08.2020, gegen 15.45 Uhr, kam es in einem Friseursalon in der Delmenhorster Innenstadt zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall, bei dem drei Mitarbeiterinnen leicht verletzt wurden. Beim Haare waschen fiel einem 60-jährigen Kunden aus Delmenhorst seine Schreckschusswaffe aus der Jackentasche. Beim Aufprall auf den Boden löste sich aus dem Revolver mit lautem Knall ein Schuss. Das sich im Salon ausbreitende Reizgas zeigte seine Wirkung auf drei Mitarbeiterinnen im Alter von 23, 30 und 58 Jahren, die zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Gegen den Kunden wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Schusswaffe wurde nebst den zum Führen erforderlichen kleinen Waffenschein sichergestellt.

