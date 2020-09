Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Abbiegeunfall in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 17.09.2020, um 21:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Lindenallee und Richthofenstraße zu einem Abbiegeunfall. Eine 75-jährige Remscheiderin fuhr mit ihrem blauen VW Lupo auf der Lindenallee, als sie beabsichtigte nach links in die Richthofenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden Remscheider (59) auf seiner Aprilia. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro.(jb)

